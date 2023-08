Kaczyński "ucieka" z Warszawy, opozycja komentuje. "Boi się dostać łomot od Donalda Tuska"

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, powiedział w poniedziałek w radiu RMF24, że "nie ma jeszcze decyzji co do tego, w którym okręgu poszczególni kandydaci będą startować". - My chcemy, żeby to były bardzo mocne listy. Jestem przekonany, że jak opublikujemy te listy, to opinia publiczna przyzna rację, że my pracowaliśmy nad tym po to, żeby te listy były bardzo mocne - mówił polityk PiS. Zapowiedział, że listy Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z planem będą zaprezentowane na przełomie sierpnia i września.