Kaczyński bez trybu na mównicy, zwrócił się do Tuska. "Pan jest niemieckim agentem"

Kaczyński do Tuska: pan jest niemieckim agentem

- Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem - oświadczył Kaczyński, zwracając się do Tuska. W tym momencie Hołownia zaapelował do Kaczyńskiego, by opuścił mównicę. - Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu, panie pośle Kaczyński - skomentował marszałek.

Posłowie PiS skandowali przy tym: "Do Berlina!". Hołownia ogłosił po tym 15 minut przerwy w posiedzeniu, zapowiadając, że po niej posłowie wysłuchają polityków, którzy zapisali się do wygłoszenia oświadczeń poselskich. - Bardzo serdecznie dziękuję państwu i przepraszam za ten niewłaściwy i nie na miejscu koniec tego podniosłego dnia - zakończył.

Wcześniej Tusk, który wygłosił mowę po głosowaniu, zwracał się bezpośrednio do Kaczyńskiego, bo - jak tłumaczył - "jest to winny obu dziadkom". - Dziś słyszałem: "Do Berlina", "Für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę, nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę, twój brat Lech Kaczyński powiedział do mnie publicznie, że takiego łajdaka jak Jacek Kurski, po tym, co zrobił, świat nie widział - mówił Tusk.