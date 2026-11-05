Polska Jarosław Kaczyński o zdjęciu z Grzegorzem Braunem. "Powiedział, że zrobi selfie, no i zrobił" Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Kaczyński o zdjęciu z Braunem: ja się często śmieję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/GrzegorzBraun_

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W ubiegłotygodniowej demonstracji przed Trybunałem Konstytucyjnym udział wzięli liderzy wszystkich obecnych w Sejmie prawicowych ugrupowań opozycyjnych. To wtedy Grzegorz Braun opublikował zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim.

Grzegorz Braun opublikował zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim i Tobiaszem Bocheńskim Źródło zdjęcia: x.com/GrzegorzBraun_

Jarosław Kaczyński o zdjęciu z Grzegorzem Braunem

Prezes PiS o fotografię został zapytany na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie. - Byłem przyciśnięty do przeszkód, które tam ustawiono. Nie wiem, dlaczego pan Braun stał po drugiej stronie, tej co policja. Nawet mi proponował, żeby tam też przejść, ja odmówiłem. (...) No a później powiedział, że zrobi selfie, no i zrobił selfie - relacjonował.

Lider PiS komentował też swoją minę na zdjęciu. - Ja się często śmieję, w przeciwieństwie do niektórych i w przeciwieństwie do tego, co o mnie niektórzy mówią. Może jak na polityka, i to już w podeszłym wieku, za często - ocenił Kaczyński.

Dodał też, że "generalnie rzecz biorąc, nie wycofuje się z niczego, co przedtem mówił". W czerwcu w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Jarosław Kaczyński mówił o Braunie jako o "zjawisku spoza sfery normalnej polityki" i wykluczał zawieranie z nim sojuszu politycznego.