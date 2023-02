Bielecki pytany o nagranie z Kaczyńskim. "Wiele hałasu o nic"

To był uroczysty, ważny dzień dla Polski i Polaków, gdzie ludzie zachowywali się normalnie, a my próbujemy w tym znaleźć incydent. Nie róbmy z takiej wyszczególnionej wypowiedzi czegoś więcej, niż to padło - powiedział w "Tak jest" w TVN24 Jan Krzysztof Bielecki, komentując kilkusekundowe nagranie, na którym widać, jak Jarosław Kaczyński opuszcza Arkady Kubickiego po przemówieniu Joe Bidena. Według aktywisty Barta Staszewskiego, który opublikował nagranie, prezes PiS zwraca się do Bieleckiego, mówiąc, że amerykański prezydent "nic nie powiedział".

Co powiedział prezes Jarosław Kaczyński?

Bielecki: wiele hałasu o nic

- Odpowiem w konwencji tego wczorajszego wydarzenia, w konwencji języka angielskiego, który wczoraj dominował - "much ado about nothing". Szekspir 400 lat temu z hakiem wymyślił tę komedię, graną do dzisiaj. I myślę, że to oddaje - "wiele hałasu o nic". Poproszę o następne pytanie - odpowiedział, nawiązując do sztuki Williama Szekspira "Wiele hałasu o nic" ("Much Ado About Nothing").