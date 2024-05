Na niedzielnej konwencji PiS prezes Jarosław Kaczyński stwierdził, że "klimatyzm jest czymś w rodzaju religii". Kwestionował także zmiany klimatyczne. - Temperatura swego czasu, mówię o dziesiątkach milionów lat temu, była o 13 stopni wyższa, a mimo wszystko przyroda kwitła - stwierdził. Kaczyński ogłosił także plan "Siedem razy tak" i podkreślał, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego "są bardzo ważne".

- Dzisiaj ten klimatyzm jest już czymś w rodzaju religii, a tego rodzaju rewolucyjne religie mają tendencję do tego, żeby się radykalizować - ostrzegał w niedzielę na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Jak mówił, "mamy już artykuły gdzie się pisze, że groźne z punktu widzenia klimatu są przychodzące na świat dzieci". - Czyli mamy być bez dzieci. Czyli rzeczywiście ma być ostatnie pokolenie. Tylko nie dlatego, że planeta się pali, bo na planecie naszej temperatura swego czasu, mówię o milionach, wielu milionach, dziesiątkach milionów lat temu, była o 13 stopni wyższa, a mimo wszystko przyroda kwitła - stwierdził Kaczyński.

Dodał, że "radykalizacja w rewolucjach jest rzeczą oczywistą, taką, od której w zasadzie nie ma odejścia". - Nawet ta nasza rewolucja, którą część z nas tutaj pamięta, lat '80-81, też miała tendencję do radykalizacji. Jeżeli tego nie zatrzymamy, to naprawdę mogą nam spaść na głowę rzeczy niezwykle wręcz ciężkie - stwierdził.

- Całe to dobre życie Polaków, o które walczymy, może stać się czymś nieosiągalnym. Jakimś marzeniem, wspomnieniem czegoś, co mogło być, ale z całą pewnością się nie stanie - mówił Kaczyński. Zaznaczył, że "nie musi tak być". - Nie musi tak być, jeżeli pójdziemy do wyborów, bo to są bardzo ważne wybory i trzeba namawiać wszystkich, bo nie wszyscy to rozumieją, żeby do tych wyborów poszli. Niektórzy nawet nie wiedzą, że są wybory, bo są zdziwieni, że są trzy razy wybory po kolei. I musimy w tych wyborach odnieść nasze dziesiąte zwycięstwo - oświadczył prezes PiS.

Plan "Siedem razy tak"

- Musimy iść razem. Wszyscy razem, dopiero wtedy to decydujące zwycięstwo będzie możliwe. Ale to "wszyscy razem" odnosi się także do pewnej propozycji. Pewnego planu. Planu, który ma oznaczać pewną zmianę na naszej politycznej scenie - powiedział Kaczyński, podkreślając, że propozycja PiS dotyczy uzyskania jedności i ponadpartyjności w stosunku do kwestii, które są dla Polski zasadnicze.

- To jest: "Siedem razy tak". Ale to naprawdę nie dlatego, że mamy siódmy numer listy. To wynika ze względów merytorycznych - powiedział Kaczyński, wymieniając w pierwszym punkcie działania na rzecz rozwoju Polski.

Jak mówił, pierwszy z nich to "tak dla rozwoju". - "Tak dla rozwoju" to znaczy "tak" dla wielkich inwestycji. "Tak" dla CPK. Dla pogłębienia Odry. Dla portu kontenerowego w Świnoujściu. "Tak" dla atomu. To jest niesłychanie ważne. My musimy mieć energię atomową - podkreślił.

Kaczyński o ośmiu latach rządów PiS

Prezes PiS ocenił też, że osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy to była "budowa podstawy społecznej solidarności". - Myśmy podejmowali bardzo wiele różnych działań - wszystkie one były skierowane do różnych grup, ale łącznie do społeczeństwa jako całości - powiedział Kaczyński, przypominając m.in. o programie 500+, także o wielkich inwestycjach i działań wzmacniających obronność Polski. Skrytykował przy tym obecny rząd, który spowodował, że prospołeczna polityka PiS - jego zdaniem - legła w gruzach.

- Gigantyczne oszustwo wyborcze. To wszystko, co było obiecywane w wyborach, i to obiecywane solennie, z terminami, z taką determinacją. Można było patrzeć na Tuska i myśleć: ten człowiek mówi prawdę, on musi to zrobić. A prawda jest taka, że mamy podwyżki cen. Mamy podwyżkę VAT-u na żywność. Mamy perspektywę podwyżek cen energii, a to oznacza kolejną, kolejną falę kolejnych podwyżek cen, nie tylko energii, tylko w gruncie rzeczy wszystkiego - wymieniał. - Zaczynają się objawy czegoś, co (...) może wyglądać na początek poważnego, bardzo poważnego kryzysu. Czego jak czego, ale kryzysów nam nie potrzeba. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości - mówił Kaczyński.

Autorka/Autor:momo/tok

Źródło: TVN24, PAP