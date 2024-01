Kaczyński przed Sejmem: musimy tę wielką bitwę o Polskę wygrać

Jeśli mamy wygrać, to musimy zmienić tę władzę - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas demonstracji w Warszawie. Dodał, że obecną władzę "musimy zatrzymać, a w odpowiednim momencie, przy pomocy kartki wyborczej, zmienić". - I to tak zmienić, żeby już nie mogła wrócić - mówił.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, podczas czwartkowej demonstracji w Warszawie, mówił między innymi o obecnie rządzących. Przekonywał, że chodzi im o "przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwa elementy". -To znaczy praktyczną likwidację naszej ojczyzny jako państwa, państwa polskiego. To są te plany europejskie, te plany nowej konstrukcji Unii Europejskiej - powiedział.

Według niego "ci najsilniejsi życzą sobie tego, by cała Europa, cała Unia Europejska została im bezpośrednio podporządkowana". - Każdy może dzisiaj jakoś zdobyć dokument Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie to wszystko jest dokładnie opisane i to jest naprawdę groza. My mamy tutaj stracić wszelkie uprawnienia właściwie we wszystkich ważnych dziedzinach życia społecznego, politycznego, łącznie z polityką zagraniczną, polityką obronną, obroną granic - kontynuował.

- Czy to będzie państwo? To będzie proszę państwa teren zamieszkiwania Polaków, i to jest ten pierwszy element. Ale jest i drugi - przekonywał. - To jest plan wielkiego okradzenia Polski i Polaków. Wielkiego okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest wielkie okradzenie, wielkie obniżenie stopy życiowej i całkowicie uzależnienie w sensie gospodarczym od Niemiec - dodał.

Kaczyński: Musimy zwyciężyć. A jeśli mamy wygrać, to musimy zmienić tę władzę

- My musimy tę wielką bitwę o Polskę - suwerenną, niepodległą, mającą wielkie szanse, wielkie szanse dla narodu jako całości, ale także wielkie szanse dla każdej polskiej rodziny - wygrać. Musimy zwyciężyć. Musimy obronić Polskę - mówił dalej Kaczyński.

- A jeśli mamy wygrać, to musimy zmienić tę władzę - ocenił. - Tę władzę, która prze do realizacji tego planu, musimy zatrzymać, a w odpowiednim momencie, przy pomocy kartki wyborczej, zmienić. I to tak zmienić, żeby już nie mogła wrócić. Bo to nie jest polska władza. Polska władza broni polskich interesów - dodał prezes PiS.

W swoim wystąpieniu Kaczyński ani razu nie wspomniał o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. Dopiero gdy po raz drugi oddano mu mikrofon - po wypowiedziach kolejnych osób - mówił o prawomocnie skazanych i osadzonych politykach PiS, wobec których prezydent wszczął w czwartek procedurę ułaskawieniową.

xxxxx

TZechciały tutaj zebrać głos. Ale sądzę, że jest pewien pomysł, który warto wziąć pod uwagę. Część państwa jedzie w stronę Radomia przez Radom, a niektórzy przez Ostrołękę. Zatrzymajcie się przed tymi więzieniami i krótko zademonstrujcie tam żądanie, by zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik, nasi dwaj koledzy, towarzysze broni, przyjaciele zostali uwolnieni, bo oni siedzą za to, że walczyli z korupcją na wysokich szczeblach społecznych, a ci, którzy dzisiaj rządzą, tego nie akceptują. Ta sfera tych tak zwanych elit ma być wolna od wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw, ma robić, co chce, w tym kraść, jak chce. I z tym właśnie walczyli. I muszą być na wolności. I przyjdzie czas, kiedy będą znów robić to, co robili przez lata. Dziękuję.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/ft

Źródło: TVN24