"Sprawiedliwości stało się zadość". Kaczyński ma przeprosić Sikorskiego

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem orzekł, że Jarosław Kaczyński naruszył dobra osobiste Radosława Sikorskiego i zobowiązał go do zamieszczenia stosownych przeprosin - poinformował pełnomocnik byłego szefa MSZ, mecenas Jacek Dubois. Sprawa dotyczy słów prezesa PiS z 2016 roku, kiedy zasugerował, że Sikorski dopuścił się "zdrady dyplomatycznej". "Oszczerca ponownie napiętnowany" - skomentował ten wyrok Sikorski.

"Sprawiedliwości stało się zadość"

Pełnomocnik Sikorskiego mecenas Jacek Dubois poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że w środę Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że Jarosław Kaczyński, naruszył dobra osobiste Radosława Sikorskiego i zobowiązał Jarosława Kaczyńskiego do zamieszczenia stosownych przeprosin. Mają się one znaleźć na stronie Onetu. Wyrok jest prawomocny. - Sprawiedliwości stało się zadość - skomentował decyzję sądu.

Mecenas Dubois tłumaczył, że środowy wyrok to finał sprawy, która ciągnęła się od grudnia 2016 roku, kiedy to do sądu wpłynął pozew, w którym Sikorski domagał się od Kaczyńskiego opublikowania przeprosin za słowa, które - według byłego szefa MSZ - naruszyły jego dobre imię, cześć i godność. Sikorski chciał też od prezesa PiS 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Fundacji dla Polski. Strona pozwana wnosiła o oddalenie pozwu.