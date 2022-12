Komorowski: Kaczyński powinien mieć świadomość, że jest współodpowiedzialny za brak lekarzy w Polsce

Lekarze zarabiają przyzwoicie w tej chwili, ale miedzy innymi dlatego, że ich brakuje - mówił w "Kropce nad i" były prezydent Bronisław Komorowski. Komentował w ten sposób słowa Jarosława Kaczyńskiego, że "pogoń za pieniądzem" wśród lekarzy jest "przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić". Jak stwierdził Komorowski, prezes PiS "powinien mieć świadomość, że jest współodpowiedzialny za brak lekarzy w Polsce".

Jarosław Kaczyński w niedzielę na spotkaniu w Nowej Soli mówił, że "są lekarze, którzy zarabiają całkiem przeciętnie, ale jest i tak, że niektórzy zarabiają bardzo, bardzo dużo. Jego zdaniem "pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić".

Do wypowiedzi szefa PiS odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 były prezydent Bronisław Komorowski. - Niewątpliwe lekarze zarabiają przyzwoicie w tej chwili, ale miedzy innymi dlatego, że ich brakuje. I dyrektorzy (placówek medycznych - przyp. red.) się starają bardzo pozyskać lekarzy - mówił.

W ocenie Komorowskiego, "pan Kaczyński powinien mieć świadomość, że jest współodpowiedzialny za brak lekarzy w Polsce".

- Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat krytykowało poprzedników za to, że lekarze wyjeżdżają za granicę. Gdzie są te sukcesy Prawa i Sprawiedliwości w obszarze reformy służby zdrowia tak, aby lekarze nie musieli pracować na trzech etatach, aby lekarze nie musieli wyjeżdżać za granicę? Pan Kaczyński poszedł w łatwą krytykę, ale nie znalazł przez tyle lat sposobu na rozwiązanie naprawdę dotkliwego problemu - ocenił.

Gość TVN24 był też pytany o złożoną przez kierującego komisją finansów Andrzeja Kosztowniaka z PiS poprawkę zwiększającą finansowanie mediów państwowych o 700 milionów złotych do 2,7 miliarda. Komorowski skomentował w tym kontekście wypowiedź posła PiS Radosława Fogla, do niedawna rzecznika prasowego PiS, że to "pewnego rodzaju waloryzacja".

Zdaniem byłego prezydenta "tylko naiwny może uwierzyć w tego rodzaju argumentację". - Telewizja publiczna jest tubą propagandową PiS-u, to jest agencja PR-owska - PiS-owska - i jeszcze zachowująca się wyjątkowo obrzydliwie w stosunku do innych sił politycznych i chcą ją finansować - ocenił. - To jest wydatek na wybory, to jest inwestycja w wybory idące już szybkimi krokami - kontynuował.

- Myślę, że opozycja całkiem zwyczajnie powinna zażądać wpisania tych 700 milionów złotych jako wydanych z funduszu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Bo tak niewątpliwie będzie - dodał.

Komorowski ocenił też, że polski rząd popełnia "dramatyczny błąd" nie przyjmując na tę chwilę niemieckiej propozycji przekazania Polsce systemów obrony powietrznej Patriot.

- Niestety, ale jest to dowód na stawianie przez ministra obrony narodowej, ale i przez całą ekipę, wyżej interesów partyjno-wyborczych niż interesów bezpieczeństwa Polski - stwierdził gość "Kropki nad i". Jego zdaniem oferta Niemiec "psuje obrazek, który chcą stworzyć na wybory, że Niemcy są naszym przeciwnikiem, wrogiem". - Jeżeli by żołnierze niemieccy bronili polskiego nieba, to trochę by im się ta propaganda rozpadła - dodał.

Według byłego prezydenta "oczywiście powinniśmy przyjąć tę niemiecką propozycję i ją dobrze wykorzystać".

