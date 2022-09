Kaczyński opowiadał o wojnie w byłej Jugosławii. "Wjechał do Bośni, pobył tam parę godzin i wyjechał"

Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że wojna w byłej Jugosławii "była taka, że tu chwilę postrzelali, tam tańczyli". Dodał, że mówi to "z własnego doświadczenia, bo tam był". Joanna Kluzik-Rostkowska (PO), która towarzyszyła prezesowi PiS w czasie tej wizyty, stwierdziła, że "Kaczyński wjechał do Bośni, pobył tam parę godzin i z tej Bośni wyjechał". Jej zdaniem "doświadczenie wojenne" lidera partii rządzącej "jest absolutnie niewystarczające, żeby się wypowiadać na temat tego, kto tam strzela, a kto tańczy".

- Przy czym ta wojna była taka, że tu chwilę postrzelali, tam tańczyli… Ja to mówię z własnego doświadczenia, bo tam byłem. Więc, krótko mówiąc, to nie miało nic wspólnego, czy w każdym razie niewiele wspólnego z tym, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie. To jest wielka, regularna wojna - dodał.