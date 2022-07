Jarosław Kaczyński znów o osobach transpłciowych. "Strategia PiS, która jest stosowana przy każdych wyborach"

Na temat wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z sobotniego przemówienia, w tym jej fragmentu o osobach transpłciowych, rozmawiali goście "Faktów po Faktach". - Każde wybory w ostatnich latach miały taką grupę, która była wskazywana jako grupa niebezpieczna - powiedziała socjolożka, doktor habilitowana Karolina Wigura. Socjolog, doktor Robert Sobiech wskazywał, że "tam była wypowiedź", która go "jeszcze bardziej zaniepokoiła". - Okazuje się, że mamy dwóch wrogów i toczymy wojnę na dwóch frontach - mówił.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sobotę po raz kolejny mówił na spotkaniu wyborczym o osobach transpłciowych i społeczności LGBT+. Nawiązał do tego tematu po pytaniu, czy środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy nie są już zagrożone, czy "jednak dalej Berlin będzie starał się je zablokować". - My nie możemy powiedzieć, co tam ludziom do głowy wpadnie, słyszeliście państwo pewnie o wypowiedzi [wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Very - red.] Jourowej, ale ona została zdezawuowana przez kierownictwo Komisji Europejskiej - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, "tam jest oczywiście ta frakcja, która chce z nami walczyć i nawet, gdyby się toczyły ciężkie walki na granicach Polski, to oni by przede wszystkim zabiegali o to, żeby w Polsce uznawać, że każdy może sobie określić, czy jest Piotrem, czy Zosią".

Wigura: to jest strategia PiS-u, która jest stosowana za każdym razem, przy każdych wyborach

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 socjologowie - doktor habilitowana Karolina Wigura z Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktor Robert Sobiech z Collegium Civitas.

Jak mówiła Wigura, "Prawo i Sprawiedliwość bardzo zwraca się do swoich wyborców". - Co to są za osoby? To osoby, które w największym stopniu obawiają się tej olbrzymiej zmiany, w której wszyscy jesteśmy. Ta zmiana jest nieunikniona - mówiła. Wyjaśniała, że "to jest olbrzymia zmiana społeczna polegająca na skutkach modernizacji".

- Przypuszczam, że ta grupa społeczna charakteryzuje się olbrzymim lękiem przed tą zmianą, która się dzieje. Jarosław Kaczyński mówiąc to, na dobrą sprawę daje do zrozumienia: my sprawimy, że rzeczywistość zostanie zamrożona, nic się nie zmieni. Tak naprawdę to mówi - kontynuowała.

Socjolożka zwracała uwagę, że "każde wybory w ostatnich latach miały taką grupę, która była wskazywana jako grupa niebezpieczna". - To jest strategia PiS-u, która jest stosowana za każdym razem, przy każdych wyborach. Ostatnio to była społeczność LGBT, jeszcze wcześniej to byli uchodźcy z Syrii, a teraz będziemy mieli osoby transpłciowe - powiedziała.

Sobiech: tam była wypowiedź, która mnie jeszcze bardziej zaniepokoiła

- Tam była wypowiedź, która mnie jeszcze bardziej zaniepokoiła - zwrócił uwagę Sobiech. - Okazuje się, że mamy dwóch wrogów i toczymy wojnę na dwóch frontach - mówił. Jak wyjaśniał, "pierwszy wróg to jest Unia Europejska, która chce nas zmusić, głownie Niemcy, do tego, żebyśmy przyjęli ten zgniły porządek obyczajowy - jak to się dzisiaj prezes wyraził - żebyśmy byli pod butem".

- A drugi front, który - mówi - już się otworzył, to oczywiście jest Rosja - dodał gość TVN24. Jego zdaniem powstaje pytanie, "z kim partia rządząca chce nawiązać sojusze?". - Czy to jest tak, że Polska ma być, jak w tych analogiach historycznych, znowu dumna, niezależna i silna, ale samotna? I wcale nie będzie ani dumna, ani silna - ocenił socjolog.

Według niego "to jest równie niepokojące, jak ten wątek o kwestiach obyczajowych, o którym mówił prezes Kaczyński".

