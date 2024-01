Kaczyński mówi, że widział grupy "zakapturzonych ludzi". Chwilę później Gliński ściąga kaptur

czytaj dalej

- Kiedy pan prezydent został poinformowany o tym, co dzieje się w pałacu, chciał natychmiast wracać, a wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Rzeczniczka stołecznego ratusza wyjaśniła, że w autobusie "doszło do awarii układu hamulcowego". - Nieprawdziwe jest sugerowanie, że to celowe działanie kierowcy, ratusza czy kogoś innego - zapewniła Monika Beuth.