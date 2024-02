Kaczyński miał "wdeptać profesora w ziemię". Mówi o "decyzjach czysto wewnątrzpartyjnych"

Jarosław Kaczyński zażądał, by Ryszard Legutko zrezygnował z przewodniczenia delegacji partii w Parlamencie Europejskim - podała Wirtualna Polska. - Jeżeli chodzi o podstawy tych decyzji czysto wewnątrzpartyjnych, to proszę państwa, nigdzie na świecie nie są one przedmiotem publicznych rozmów - tłumaczył Kaczyński, pytany o to na konferencji prasowej.