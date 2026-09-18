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Jarosław Kaczyński: Mateusz Morawiecki już się układa z Donaldem Tuskiem

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Horała zwraca się do posłów PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP
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Prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował zwycięstwo kandydata Rozwoju Plus nad kandydatem jego partii w głosowaniu na wicemarszałka Sejmu. Jego zdaniem wynika z tego, że Mateusz Morawiecki rozbił PiS nie tylko dla własnych ambicji, ale żeby dogadać się z Donaldem Tuskiem.

W piątek Marcin Horała, poseł Rozwoju Plus, nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego, został wybrany wicemarszałkiem Sejmu. Zdobył 254 głosy, w tym 149 głosów członków klubu Koalicji Obywatelskiej. Jego kontrkandydat - Marcin Ociepa z PiS - nie został wybrany, zdobył 167 głosów.

Kaczyński: Morawiecki już się układa z Tuskiem

Po głosowaniu sprawę skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Długo się zastanawiałem, dlaczego M. Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem. I są już tego pierwsze owoce: wicemarszałek dla Rozwoju+ wbrew wszelkim regułom parlamentarnym" - ocenił.

"To przykre, ale ta sytuacja wiele wyjaśnia wyborcom: Konfederacja dopuszcza koalicję z Tuskiem, a M. Morawiecki już się z nim układa. Więc czas na powrót do Prawa i Sprawiedliwości! Jedynej siły, która może powstrzymać Tuska!" - napisał Kaczyński.

Podział PiS i nowa partia Morawieckiego

Wcześniej w piątek prezes Kaczyński poinformował, że poseł Rozwoju Plus Sławomir Skwarek wraca do klubu PiS. - Cieszę się z tego powrotu do klubu PiS. Co do powrotu do matki partii, to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura - doprecyzował poseł Skwarek. Po jego odejściu klub Rozwój Plus będzie liczył 40 posłów, a PiS - 147.

Powstanie Rozwoju Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego (ponad 40 osób), w tym Marcin Horała, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny PiS, politycy ci uznali, że nie są już członkami partii i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiRozwój PlusDonald TuskMarcin HorałaSejmMedia społecznościowe
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