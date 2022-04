Kaczyński "jednoznacznie negatywnie" ocenił Orbana

Kaczyński o słowach Orbana: to jest zawód, nie możemy dalej tak współpracować

O słowa Orbana i przyszłość bliskiego sojuszu z Węgrami był pytany w Radiu Plus prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. - Nie ukrywam, że to wszystko jest bardzo smutne. Moja ocena jest jednoznacznie negatywna. Kiedy premier Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty. To jest zawód - ocenił.