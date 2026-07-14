Polska Ambasador Ukrainy podziękował Kaczyńskiemu za wpis. Prezes PiS odpowiedział Oprac. Filip Czerwiński |

Kaczyński o wypowiedzi Czarnka: zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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Jarosław Kaczyński napisał we wtorek we wpisie na platformie X, że "Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna". Podkreślił, że "to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa".

"Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" - zapowiedział prezes PiS.

Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, który powiedział w poniedziałek w TV Republika, że "trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich".

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Ambasador Ukrainy dziękuję Kaczyńskimu

Na wpis Kaczyńskiego zareagował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Podziękował prezesowi PiS za wsparcie Ukrainy. "Bardzo serdecznie dziękuję. Panie Prezesie, za wsparcie Ukrainy!" - napisał w serwisie X.

Kaczyński odpowiedział Bodnarowi w kolejnym wpisie: "Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję".

"Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie od lat się nie zmieniło" - dodał szef PiS.

Panie Ambasadorze, oczywiście, że jestem za tym, by to Rosja poniosła sromotną klęskę w wywołanej przez siebie wojnie, ale mój sprzeciw wobec banderyzmu i obecności Ukrainy w UE, kultywującej tego rodzaju ludobójczą ideologię, podtrzymuję. Wbrew pozorom moje zdanie w tej sprawie… https://t.co/RhQ5dLzp9T — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) July 14, 2026 Rozwiń