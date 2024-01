Ruch prezydenta w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Komentarz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Po spotkaniu prezydent poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego. - Jeżeli doprowadzi to do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne, to jest to dobry ruch - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek po południu z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - Barbarą Kamińską i Romą Wąsik.

Po zakończeniu rozmów wygłosił oświadczenie. - Mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom (Kamińskiemu i Wąsikowi - red.) jak najszybciej, by byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczpospolitej, bo to urąga jej godności - powiedział Duda.

Poinformował, że na prośbę żon Kamińskiego i Wąsika zdecydował, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe. - Chce, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według standardów konstytucyjnych i ustawowych - dodał. - Jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim - powiedział Duda.

Jarosław Kaczyński komentuje decyzję prezydenta TVN24

Kaczyński: jest to dobry ruch

Do decyzji prezydenta odniósł się prezes prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Jeżeli doprowadzi (decyzja prezydenta - red.) do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne (...) to jest to dobry ruch - powiedział Kaczyński.

Zapytany o to, dlaczego prezydent Duda nie podjął tej decyzji wcześniej odpowiedział, że "to jest pytanie do prezydenta".

