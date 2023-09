Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się w "Kropce nad i" w TVN24 do stosunku partii rządzącej do kobiet, mówiła, że strach związany z byciem w ciąży w Polsce "jest realny", a prezes PiS "nic nie wie o kobietach" i ich nie rozumie. - Jarosław Kaczyński ma ogromny problem z kobietami. Tak naprawdę nie wie dokładnie, co ma właściwie z nimi zrobić - dodała Wanda Nowicka z Nowej Lewicy.

- Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia, a także do zdrowia. I to prawo musi być, jak to kiedyś mówiono, obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy - mówił prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji w Końskich.

Kaczyński: kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia, a także do zdrowia

Rosa: strach związany z byciem w ciąży w Polsce jest realny

O tej wypowiedzi i o stosunku partii rządzącej do kobiet dyskutowały w "Kropce nad i" w TVN24 Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej i Wanda Nowicka z Nowej Lewicy.

- To naprawdę bardzo łaskawe słowa ze strony Jarosława Kaczyńskiego. To chyba zbytek łaski z jego strony, że naprawdę mamy prawo do życia, będąc w ciąży. Nie spodziewałabym się, że to prawo przynależy się kobietom. Naszym prawem jest urodzić dziecko, a później możemy umrzeć albo nawet tego nie doczekać. Jak tego słuchałam, to i chciałam się śmiać, i chciałam płakać - komentowała Monika Rosa.

- Bo miałam w pamięci te tysiące kobiet na ulicach, które maszerowały ramię w ramię w imię wolności, prawa decydowania o sobie. Pamiętałam Dorotę, Izabelę z Pszczyny, te wszystkie kobiety, które umarły, bo oni zakazali aborcji w Polsce. I te wszystkie tragedie, które działy się, dzieją się i będą się działy. Bo strach bycia w ciąży w Polsce jest realny. Ale on tego nie rozumie, bo on nic nie wie o kobietach, on kobiet nie rozumie, on nas nigdy w życiu nie słuchał - kontynuowała posłanka KO.

Nowicka: Jarosław Kaczyński ma ogromny problem z kobietami

Wanda Nowicka mówiła, że "Jarosław Kaczyński ma ogromny problem z kobietami". - Tak naprawdę nie wie dokładnie, co ma właściwie z nimi zrobić. Wiemy, co zrobił - naraził kobiety na ogromne niebezpieczeństwo. Kobiety, które są w ciąży, bądź chcą zajść w ciążę, w tej chwili się panicznie boją rodzenia w Polsce - stwierdziła.

- Jeżeli już jakaś zajdzie w ciążę, to rzeczywiście robi wszystko, żeby albo w Polsce nie urodzić, albo tę ciążę zakończyć, bo po prostu tutaj jest w Polsce strach rodzić - kontynuowała.

Jak mówiła dalej, to, że tysiące kobiet protestowały przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego pokazuje, że one wiedzą "co im zrobił i nadal robi PiS". - One wychodzą na ulice i kobiety, nawet dziewczyny, licealistki, uczennice, uczniowie w ogóle bardzo się zaangażowali wtedy w te protesty.

