Pół roku Kaczyńskiego z nową funkcją, ale "Polska nie jest bezpieczniejsza"

Pół roku temu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został wicepremierem i szefem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki, odpowiadając na pytanie o prace komitetu, mówi że "wicepremier Kaczyński cały czas spotyka się z ministrami, którzy w tym komitecie są". – Czy są to spotkania mniej czy bardziej formalne, myślę że ważny jest efekt – dodaje.

Pytanie tylko, co to za efekt? Posłowie opozycyjni, którzy lata temu pracowali ramię w ramię z Jarosławem Kaczyńskim, mają odpowiedź. - Polska dzięki temu nie jest bezpieczniejsza. Mamy najwyższą skalę zachorowań, mamy najwyższy odsetek przypadków śmiertelnych (...). Nie mówię już o bezpieczeństwie w skali obronnej, bo tu się nic dobrego nie stało – wylicza Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej.

"Ojczyzna w niebezpieczeństwie, a Kaczyński zajmuje się głównie kwestią LGBT"

Dziennikarze dwukrotnie wystąpili z pytaniem do kancelarii premiera o sprawozdanie z prac komitetu - terminy posiedzeń, ich skład i tematykę. Dwukrotnie bez odzewu. – Pierwsze pytanie, po co (Jarosław Kaczyński - red.) został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, skoro nie zamierza się zajmować bezpieczeństwem – zastanawia się Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. – Jedyne wytłumaczenie, jakie znajduję, to takie, że Jarosław Kaczyński ma poczucie, że Polska jest jego własnością. W związku z tym może różne rzeczy robić, ale nic nie musi – dodaje.