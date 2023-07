Politycy PiS na Jasnej Górze. Trzymając się za ręce, śpiewali "Abyśmy byli jedno" 

Kaczyński: ktoś chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród

Przemawiając na Jasnej Górze, Jarosław Kaczyński powiedział że "posłanie Kościoła nie jest posłaniem politycznym". - Odnosi się do tego, co w gruncie rzeczy w naszym życiu najważniejsze, to znaczy do perspektywy zbawienia - mówił prezes PiS. Ale - jak dodał - nauka Kościoła "mówi także o znaczeniu tego, co tu, tego, co w trakcie naszego niedługiego tu przebywania".