Kaczyński i Morawiecki w siedzibie PAP. Nowy szef Agencji nie dopuszczany do swojego gabinetu

Około godziny 19 do dziennikarzy wyszedł Mateusz Morawiecki. - To jest takie smutne, że w całej tej sytuacji, która wiąże się oczywiście z czymś absolutnie absurdalnym, ponieważ uchwała Sejmu ma służyć jako podstawa do zmiany aktów wyższego rzędu, czyli konstytucji, (…) ale także ustaw – powiedział.