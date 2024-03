Mam już swoje lata, jeżeli uda mi się jeszcze napisać pamiętniki, to tam może będą elementy prywatne, a w tej chwili to mogę mówić tylko o publicznych - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany o to, czy spotyka się prywatnie z Julią Przyłębską.

Sejm przyjął w środę uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Izba niższa parlamentu stwierdza w niej m.in., że Julia Przyłębska, od grudnia 2022 r., gdy upłynęła jej kadencja, nie jest prezesem TK.

W zaproponowanej przez posłów koalicji rządowej uchwale Sejmu i przyjętej ich głosami zapisano też, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami TK. Uchwała zawiera też apel do sędziów TK "o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian".

Kaczyński spotyka się prywatnie z Przyłębską? Prezes PiS odpowiada

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany przez reportera TVN24 Jana Piotrowskiego o to, czy uchwała Sejmu cokolwiek zmienia i czy pójdą za nią kolejne kroki. - Przecież to nie jest pytanie do mnie, proszę państwa, tylko do tych, którzy dzisiaj nieustannie demolują polskie państwo, po to, żeby je w ostatecznym rachunku poprzez ten nowy traktat europejski zniszczyć - odpowiedział.

- Zmienić Polskę w teren zamieszkiwany przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz. Czyli po prostu coś w rodzaju kolonii, czy jeszcze mniej niż kolonii. To jest po prostu zadanie tego rządu, a w szczególności jego premiera, czyli (Donalda - red.) Tuska - kontynuował.

Prezes PiS usłyszał także pytanie o to, czy nadal spotyka się prywatnie z Julią Przyłębską. - Prywatnie to, proszę państwa, będę państwu odpowiadał, jeżeli jeszcze mi się uda - bo już mam swoje lata - napisać pamiętniki. Tam może będą elementy prywatne, a w tej chwili to mogę mówić tylko o publicznych - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński i Julia Przyłębska

- Mam wielu przyjaciół, którzy nie zajmują się polityką. Moje "odkrycie towarzyskie" ostatnich lat, naprawdę przemiła osoba, Julia Przyłębska. Ona jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, ale to są całkiem prywatne znajomości. Bardzo lubię u niej bywać - te słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP wywołały w maju 2019 roku polityczną burzę. Szczególnie, że poprzedniemu prezesowi TK politycy prawicy zarzucali "znakomite relacje" z politykami PO.

