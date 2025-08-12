Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezes PiS ukarany po awanturze w Sejmie. "Słownictwo Jarosława Kaczyńskiego eskaluje"

Kaczyński i Giertych. Spięcie w Sejmie
Starcie Kaczyńskiego i Giertycha na mównicy sejmowej
Źródło: TVN24
Komisja Etyki Poselskiej ukarała Jarosława Kaczyńskiego i kilkoro innych posłów PiS - poinformowała "Rzeczpospolita". Informację potwierdziła tvn24.pl zastępczyni przewodniczącego komisji Agnieszka Hanajczyk. Kara ma związek z kwietniową awanturą w Sejmie.

Na początku kwietnia doszło do awantury w Sejmie. Najpierw Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę i nazwał Romana Giertycha "głównym sadystą". Po chwili - gdy Giertych zajął miejsce na mównicy - prezes PiS stanął koło niego i, przeszkadzając w wypowiedzi, nazwał między innymi "łobuzem". - Jarku, siadaj, spokojnie - odpowiadał mu poseł KO. Wokół zaczęli się gromadzić inni posłowie PiS, którzy posła KO wielokrotnie nazwali "mordercą". Posłowie obarczali Giertycha winą za śmierć Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS.

Kilka dni po tej sytuacji wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przekazał, że w związku ze sprawą Prezydium Sejmu ukarało grupę posłów. Poinformował, że Kaczyński i Iwona Arent, którzy "sprowokowali zajście", stracą połowę uposażenia na trzy miesiące.

Awantura w Sejmie minuta po minucie. Co się działo po wyłączeniu mikrofonów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awantura w Sejmie minuta po minucie. Co się działo po wyłączeniu mikrofonów

Kara od komisji etyki

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", Komisja Etyki Poselskiej w związku kwietniową awanturą ukarała Kaczyńskiego i kilkoro innych posłów PiS. Informację potwierdziła nam posłanka KO Agnieszka Hanajczyk, zastępczyni przewodniczącego sejmowej komisji.

Pięcioro polityków PiS dostało kary od Komisji Etyki Poselskiej: Iwona Arent - naganę, zaś Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz i Anna Krupka - upomnienie. Jak podaje "Rzeczpospolita", uchwały w sprawie kar komisja podjęła 23 lipca, ale jeszcze nie informowała o nich, by dać posłom czas na ewentualne odwołania do Prezydium Sejmu.

"Słownictwo Jarosława Kaczyńskiego eskaluje"

Radomir Wit, reporter TVN24, zapytał polityków o komentarze w sprawie ukarania posłów PiS przez Komisję Etyki. - Choć rozumiemy emocje, które towarzyszą polityce, to jednak parlament nie jest od tego, żeby w ten sposób się zachowywać - oceniła Dorota Łoboda (KO). - Bardzo dobrze, że Komisja Etyki ukarała kilkoro posłów, w tym Jarosława Kaczyńskiego - dodała.

Zdaniem posłanki nie doprowadzi to jednak do refleksji. - Widać, że słownictwo Jarosława Kaczyńskiego w zasadzie tylko eskaluje, jeżeli chodzi o nienawiść - zauważyła.

- Rozumiem, że Komisja Etyki jest po to, żeby wskazywać, że takie zachowania są nie na miejscu i że od polityków powinniśmy wymagać więcej, a nie mniej - podsumowała Łoboda.

setki kuba 1
Łoboda: bardzo dobrze, że Komisja Etyki ukarała kilkoro posłów
Źródło: TVN24

"To nie powinno mieć miejsca"

Sebastian Gajewski (Lewica) ocenił, że "kary, które nakłada Komisja Etyki Poselskiej, to jest taki element budowania wiarygodności parlamentu i w ogóle parlamentaryzmu w Polsce u wyborców".

- Tu nie chodzi o to, czy ktoś zapłaci karę finansową, czy ktoś dostanie upomnienie, ale chodzi o to, żebyśmy my wszyscy, wyborcy i wyborczynie, mieli świadomość tego, że parlament i Wiejska to nie jest miejsce, gdzie każdy parlamentarzysta czy każda osoba może czuć się bezkarnie - powiedział.

setki kuba 2
Gajewski: Wiejska to nie miejsce, gdzie każdy może czuć się bezkarnie
Źródło: TVN24

- Takie zachowania jak jakieś potyczki na mównicy, wchodzenie, nie mówimy tutaj o potyczkach werbalnych, tylko wchodzenie, przeszkadzanie, obrażanie, to jest coś, co po prostu w żadnym parlamencie nie powinno mieć miejsca - dodał Gajewski. - Bardzo dobrze, że taka decyzja została podjęta - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab/lulu

Źródło: Rzeczpospolita, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
TAGI:
Jarosław KaczyńskiSejmRoman Giertych
Czytaj także:
Kopuła na Skale jerozolima shutterstock_544860325
Epidemia odry w Jerozolimie. "Całe budynki" chorych
Świat
Gorąco, upał, słońce
Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było
METEO
imageTitle
Lewandowski i zadra Złotej Piłki. "Do tej pory nie wiem dlaczego"
EUROSPORT
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
WARSZAWA
Magdalena W. była konwojowana w kajdankach na pogrzeb dziecka (zdj. ilustracyjne)
Dzieci miały wyglądać na chore, by dostała pieniądze na opiekę. Wyrok w sprawie matki
Świat
Uszkodzony gazociąg podczas prac kanalizacyjnych
Uszkodzony gazociąg i ewakuacja 60 osób
Opole
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w reklamówce. Prokuratura o sekcji zwłok
Lublin
Samochód wjechał na przeciwległy pas na oławskim moście
Monitoring zarejestrował niebezpieczny manewr pijanego kierowcy
Wrocław
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
WARSZAWA
Zawrócił i jechał pod prąd na S-19
Zawrócił na ekspresówce i jechał pod prąd. Nagranie
Lublin
Laptop, komputer, handel, zakupy
Duży bank szykuje zmiany w opłatach
BIZNES
Studia medyczne
Nowe limity przyjęć na medycynę. "To słodko-gorzki sukces"
Zuzanna Kuffel
hulajnoga_marta-0022
Na hulajnodze prawie 70 km/h, bez kasku i ochraniaczy. Nagranie
Kraków
TUSK KUBA
Tusk ostrzega. "Bezpośrednie i szybkie zagrożenie dla Polski"
Świat
Burza tropikalna Erin na zdjęciach satelitarnych
To może być pierwszy huragan w tym roku
METEO
Prezydent Karol Nawrocki na meczu Lechii Gdańsk
Prezydent w "młynie". "Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii"
Trójmiasto
W Polsce liczbę niewolników oszacowano na 180 tysięcy
Dziesiątki tysięcy ludzi wysyłane do Rosji "jak niewolnicy"
Świat
imageTitle
Wielkie gwiazdy w zupełnie nowym turnieju miksta. US Open zaskoczy
EUROSPORT
Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć
Chłopiec stracił grunt pod nogami, babcia próbowała go ratować. Oboje zaczęli tonąć
Trójmiasto
Rowery spadły tuż przed maskę auta jadącego trasą S2
Jechał trasą ekspresową. Nagle z auta spadły cztery rowery
WARSZAWA
313 zarzutów dla 30-latka zajmującego się skupem trzody i bydła (zdj. ilustracyjne)
"Polski minister broni śmierdzących świń przed pozwami"
BIZNES
Konkret24. Afera z KPO. Jak wydawano w innych krajach UE, dlaczego w Polsce inaczej
Burza wokół KPO. Jak wydawano w innych krajach UE. Dlaczego w Polsce inaczej
Michał Istel
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Pomarańczowe alarmy w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Mężczyźni w kobiecej reprezentacji? Afera na siatkarskich mistrzostwach świata
EUROSPORT
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił i powiedział, że zabił matkę. Trafił do aresztu
Wrocław
pc
Tusk: w sprawie KPO winny jest jeden
Polska
Według ustaleń policji - dziewczynka wjechała pod samochód
Siedmiolatka wjechała rowerem pod koła samochodu
Lublin
Ukraińska armia
Niepokojące wieści z Ukrainy tuż przed spotkaniem Putin-Trump
Świat
50-latek zatrzymany za kradzież torby z zakupami i dokumentami
Kot uciekł, skorzystał złodziej
Opole
imageTitle
Wygrał walkę z depresją. Wraca do miejsca, w którym cieszył się z życiowego wyniku
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica