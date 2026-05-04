FAKTY PO FAKTACH

Kaczyński "dowiezie" partię do wyborów? Mastalerek: robi wszystko, żeby się nie udało

Fakty po faktach - Marcin Mastalerek
Kaczyński "dowiezie" partię w całości do wyborów? Mastalerek: robi wszystko, żeby tego nie zrobić
Źródło: TVN24
To zależy tylko od prezesa Jarosława Kaczyńskiego - tak Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, odpowiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 na pytanie, czy do 2027 roku PiS się rozpadnie. - Jeśli prezes dalej będzie sprzyjał tym, którzy wypychają Mateusza Morawieckiego z PiS-u, to się rozpadnie - ocenił.

Marcin Mastalerek został zapytany w poniedziałek w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński "dowiezie" partię w całości do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

- Robi wszystko, żeby tego nie zrobić, bo wydaje mi się, że trwa próba wypchnięcia premiera Morawieckiego poza Prawo i Sprawiedliwość. Jest duża grupa, która chce się go pozbyć. Wolą mieć mniejszą partię, bardziej radykalną, ale tylko i wyłącznie swoją, bo przecież tysiące ludzi będą radnymi, będzie wielu posłów, będą europosłowie. To się dla nich najbardziej liczy - powiedział były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

Dodał, że posunięcia Kaczyńskiego "sprzyjały tym, którzy chcą wypychać" Morawieckiego. - To przecież prezes Kaczyński doprowadził do wszystkich problemów, które teraz bohatersko rozwiązuje - ocenił.

- Tylko i wyłącznie od jego posunięć będzie to zależało. Mógłby te kłótnie skończyć ot tak - zaznaczył Mastalerek.

- Napuszczani są na premiera Morawieckiego posłowie, którzy normalnie nie mają swojego własnego zdania. I prezes mówi: "Co ja mogę? Co ja mogę, no atakują premiera Morawieckiego". Tak rozhuśtał sytuacją polityczną w Prawie i Sprawiedliwości, że tak to wygląda - mówił.

Mastalerek: dlaczego Morawiecki miałby oddawać za darmo strukturę i finansowanie?

Dopytywany, czy do 2027 roku partia rozpadnie się na dwie czy trzy, odparł, że "to zależy tylko od prezesa Kaczyńskiego". - Jeśli dalej będzie zachowywał się tak, że będzie sprzyjał tym, którzy wypychają premiera Morawieckiego z PiS-u, to się rozpadnie. Jeśli nie będzie tego robił, to się nie rozpadnie - mówił.

Według Mastalerka Morawiecki "wolałby zostać w Prawie i Sprawiedliwości". - Dlaczego miałby komuś oddawać za darmo strukturę i finansowanie, o którym pan powiedział wcześniej, publiczne? Jeśli nie będzie musiał, to dlaczego miałby to robić? To jego próbuje się po prostu wypchnąć - powiedział Mastalerek.

Mastalerek: takie lex Czarnek będzie wymyślał co chwilę

Ocenił też wybór Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera. - To był jeden z dwóch najbardziej niepopularnych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek, który zrażał do siebie wielkie grupy wyborców i który mobilizował przeciwko Prawu i Sprawiedliwości wiele grup, w tym na przykład kobiety, opowiadając jakieś brednie o cnotach niewieścich - powiedział Mastalerek.

- Mnie najbardziej zraził do siebie wtedy, kiedy z uporem maniaka dążył do przeforsowania lex Czarnek, czyli tak naprawdę skrajnie lewicowej inicjatywy i ustawy, która urzędnikom dawała władzę nad dziećmi - przyznał.

Gość TVN24 dodał, iż "prawica na całym świecie mówi zupełnie co innego, że to rodzice powinni decydować o dzieciach". - Ja nie mam nic do dzieci innych rodziców. Jeśli ktoś ma poglądy lewicowe, chce je wychować, niech je sobie wychowuje. Ale Czarnek ubzdurał sobie, że urzędnicy będą o tym decydowali. Przyznawał się do tego w wywiadach i to wszystko lansował - mówił. Przepisy ostatecznie nie weszły w życie.

Stwierdził, iż Czarnek "dziś chce rozliczać wszystkich innych, że robili błędy, a sam nigdy nie przeprosił za lex Czarnek".

- I dopóki on nie przeprosi za lex Czarnek, nie wycofa się z tego, nie wyciągnie wniosków, to dlaczego ja jako wyborca prawicy mam wierzyć, że człowiek, który był najbardziej niepopularnym ministrem, (...) nie tylko poprowadzi do zwycięstwa obóz, ale już jakby został tym premierem... Przecież takich lex Czarnek to on będzie wymyślał co chwilę. Jeszcze będzie uważał, że to jest po prostu genialne - mówił Mastalerek.

