Kaczyński do dziennikarzy: To, co się wyprawia jest nie do obrony. Państwo mają płacone za to, żeby tego bronić

Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie państwu współczuję - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, zwracając się do dziennikarzy na konferencji prasowej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zorganizowali w środę konferencję, na której odnieśli się między innymi do zmian w mediach publicznych. Po ich wystąpieniu reporter "Faktów" TVN Jakub Sobieniowski zapytał Kaczyńskiego, czy "TVP powinna dalej mieć prezesa na telefon, telefon polityka, na pański telefon i to w środku nocy, o 3 w nocy".

- To było tak, jeśli ta sprawa interesuje opinię publiczną, bo nie jestem taki bardzo pewien tego, otóż ja wróciłem właśnie o tej porze do domu i chciałem zobaczyć, co w telewizji. Zobaczyłem, że jest brak sygnału. Wiedziałem, że o tej samej porze, bo byliśmy razem w Krakowie, wrócił marszałek Terlecki - mówił.

- Zadzwoniłem do marszałka Terleckiego. Marszałek Terlecki mi potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, ale one spały, nie odbierały telefonu. Po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że chyba w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji [Mateusza Matyszkowicza - red.] - kontynuował.

- Co prawda znam go nieporównanie mniej niż prezesa Kurskiego (...), ale go jednak już trochę znam i zaryzykowałem, bo to rzeczywiście towarzysko to nie była sytuacja najłatwiejsza. Ale zaryzykowałem i dowiedziałem się, i to mnie bardzo ucieszyło, że to jednak jest tak, że ja nie mam odpowiedniego dekodera i nic się innego nie stało - powiedział Kaczyński.

Dopytywany, czy to świadczy o niezależności prezesa telewizji, Kaczyński odparł, że "to nie oznacza żadnej zależności". - To jest po prostu pytanie o to, czy coś działa, czy nie działa - dodał.

- Każdy polityk, czy w ogóle każdy obywatel może takie pytanie zadać, jeżeli jakąś osobę zna. A cała bajka o szefach na telefon z całą pewnością odnosi się do dzisiejszej sytuacji - ocenił.

Kaczyński o sprawie Kamińskiego i Wąsika: zostali skazani bezprawnie

Kaczyński został także zapytany o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika skazanych prawomocnie na kary po dwa lata więzienia za działania operacyjne podczas "afery gruntowej". Marszałek Sejmu Szymon Hołownia potwierdził wygaśnięcie ich mandatów poselskich.

- Obydwaj panowie zostali skazani w sposób skandaliczny, całkowicie bezprawny za to, że walczyli z korupcją - powiedział prezes PiS. W jego ocenie obaj politycy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu. Jak dodał, "zastosowane w szczególnych okolicznościach" ułaskawienie prezydenta jest w dalszym ciągu ważne.

- Mam nadzieję, że kiedyś ludzie, którzy dopuścili się tych nadużyć staną przed sądem i zostaną z odpowiednią surowością - bo to jest bardzo ciężkie przestępstwo, to, czego się dopuścili - ukarani - powiedział Kaczyński. Zarzucił też rządzącym, że nie chcą walczyć z korupcją. - To jest władza systemu III Rzeczypospolitej, systemu postkomunistycznego. A jednym z fundamentów tego systemu była właśnie korupcja - dodał.

Kaczyński do dziennikarzy: państwo są w beznadziejnej sytuacji

Na zakończenie konferencji Kaczyński skierował słowa do dziennikarzy. - Proszę państwa. Ja wiem jedno. Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie państwu współczuję - powiedział.

