Kaczyński: popieramy wysiłki naszych politycznych konkurentów w sprawie obronności

Jarosław Kaczyński wygłosił w poniedziałek oświadczenie razem z byłym ministrem obrony, obecnie szefem klubu PiS Mariuszem Błaszczakiem . - My chcemy zdeklarować - i to mówię w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, całej Zjednoczonej Prawicy - iż stawiamy sprawę obrony jako ten element, który ma charakter ponadpartyjny - oświadczył prezes PiS.

- My popieramy wszelkiego rodzaju wysiłki, czy nawet tylko deklaracje odnoszące się do przyszłości, które padają ze strony naszych politycznych konkurentów, jeżeli chodzi o obronę naszych granic i obronę w ogóle - dodał.

Sprecyzował, że chodzi "na przykład o sprawę umocnień na granicy polsko-białoruskiej i - jak sądzę - także polsko-rosyjskiej". - Otóż to jest pomysł czy plan, który funkcjonował także za czasów naszego rządu. (...) My to popieramy, po prostu uważamy, że tak trzeba właśnie robić, że trzeba umacniać naszą granicę - mówił Kaczyński.