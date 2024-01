Jarosław Kaczyński chciał odwiedzić Macieja Wąsika. "Nie dałem rady nic zrobić, no bo przepisy są jednoznaczne"

Ministra Wąsika chciałem przede wszystkim zobaczyć i go zapytać jak się czuje, no i pozdrowić jako kolegę, ale przede wszystkim prosiła mnie o tę wizytę pani Wąsikowa, małżonka - mówił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński pod budynkiem zakładu karnego w Przytułach Starych, gdzie próbował, jak przekazał nieskutecznie, odwiedzić odbywającego tam karę więzienia Macieja Wąsika.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził w piątek zakład karny w Przytułach Starych (woj. mazowieckie), gdzie karę więzienia odbywa skazany prawomocnym wyrokiem sądu Maciej Wąsik. On, jak i Mariusz Kamiński od kilku dni prowadzą w więzieniach głodówkę. Jak poinformował Kaczyński, nie pozwolono mu spotkać się z osadzonym. - Zapewniono mi, że on ze względu na swój stan zdrowia nie ma nawet tego dożylnego dożywiania, tak jak ma pan minister Kamiński, a o dożywianiu tym dolegliwym, czyli przez nos, no nie ma w tej chwili mowy - mówił.

Jak dodał, "ministra Wąsika chciałem przede wszystkim zobaczyć i go zapytać jak się czuje, no i pozdrowić jako kolegę, ale przede wszystkim prosiła mnie o tę wizytę pani Wąsikowa, małżonka". - Ona jest bardzo zaniepokojona, nie była już długo, limit pobytów dwa razy w miesiącu już się wyczerpał. (...) Jej zdenerwowanie jest dla mnie zupełnie uzasadnione - stwierdził.

- No ale nie dałem rady tutaj nic zrobić, no bo przepisy są jednoznaczne, no a innych metod tutaj użyć nie można - mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński TVN24

Jarosław Kaczyński skomentował także wypowiedź ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego Adama Bodnara, który pytany, czy podjął decyzję o przerwaniu kary skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i czy poinformował o tym prezydenta Andrzeja Dudę, odpowiedział: - Jeszcze trwa analiza i proszę się spodziewać już ostatecznych kwestii w najbliższych dniach.

Czytaj więcej: Pytanie o decyzję w sprawie przerwania kary Kamińskiego i Wąsika. Bodnar odpowiada

- Ja sądzę, że to jest wynik złośliwości, no ta ekipa jest złośliwa, ma bardzo wiele złej woli. Poza tym to są po prostu mówiąc najkrócej źli ludzie, no tak to można określić. Mamy dzisiaj władzy złych, pełnych złej woli i złych emocji ludzi i taka władza na pewno nam straszliwie, mówię jako Polsce, straszliwie zaszkodzi - skomentował prezes PiS.

Na koniec zapowiedział, że pojawi się na wieczornej demonstracji pod zakładem karnym.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od kilku dni prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że otrzymał informację od małżonki Mariusza Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania Kamińskiego. Duda zaapelował do szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Kamińskiemu i Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary.

20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. 9 stycznia policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu na podstawie Kodeksu postępowania karnego, na prośbę ich żon, postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

Kulisy afery gruntowej. Materiał "Czarno na białym" z 2015 roku Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks / prpb

Źródło: TVN24, tvn24.pl