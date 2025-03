"Nie ma zgody na taką podłość". Kaczyński chce pozwać Kalisza

Kaczyński przed prokuraturą. Wygłosił oświadczenie w sprawie śmierci Skrzypek Źródło: TVN24

- To powinien być koniec publicznej aktywności Ryszarda Kalisza i mam nadzieję, że będzie - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Udostępnił fragment wywiadu, w którym Kalisz wyraził swoje przypuszczenia na temat rozmowy Kaczyńskiego z Barbarą Skrzypek po jej przesłuchaniu. Prezes PiS zapowiedział, że skieruje pozew oraz zawiadomienia do prokuratury i izby adwokackiej na Kalisza.

Członkini zarządu spółki Srebrna i zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, bliska współpracowniczka prezesa PiS Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca. Kilka dni wcześniej, w środę 12 marca, była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością spółki Srebrna. Przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek.

Według "Gazety Wyborczej" zeznania Skrzypek w prokuraturze były "niewygodne" dla Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS po przesłuchaniu rozmawiał z nią telefonicznie. O tym, że doszło do tej rozmowy, poinformował już po jej śmierci.

Kaczyński: nie ma zgody na taką podłość

We wtorek na platformie X Jarosław Kaczyński zamieścił fragment rozmowy mecenasa, członka PKW Ryszarda Kalisza, który był gościem internetowego programu "Super Expressu". Kalisz powiedział tam o swych przypuszczeniach co do przebiegu rozmowy Kaczyńskiego i Barbary Skrzypek po jej przesłuchaniu i o tym, że prezes PiS mógł jej uzmysłowić, że powiedziała w prokuraturze coś przeciwko niemu. - Pewnie, znając emocje (...) Kaczyńskiego, on jej coś na ten temat powiedział. Nie wyciągam żadnych wniosków, ja tylko mówię o moich przypuszczeniach, wynikających z mojego doświadczenia - mówił Kalisz.

"Nie ma zgody na taką podłość. To powinien być koniec publicznej aktywności Ryszarda Kalisza i mam nadzieję, że będzie. Ze śp. Barbarą Skrzypek po jej wyjściu z prokuratury rozmawiałem jedynie krótko przez telefon o tym, że źle się czuje, a nie o treści jej zeznań" - napisał Kaczyński.

Następnie zapowiedział, że skieruje "pozew o ochronę dóbr osobistych, prywatny akt oskarżenia z tytułu pomówienia, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ujawnienia tajemnicy śledztwa, a także zawiadomi izbę adwokacką o możliwym delikcie dyscyplinarnym".

Nie ma zgody na taką podłość. To powinien być koniec publicznej aktywności Ryszarda Kalisza i mam nadzieję, że będzie. Ze śp. Barbarą Skrzypek po jej wyjściu z prokuratury rozmawiałem jedynie krótko przez telefon o tym, że źle się czuje, a nie o treści jej zeznań. Skieruję pozew… pic.twitter.com/ZqsG6TkVTv — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) March 18, 2025 Rozwiń

Śmierć Barbary Skrzypek

Prokuratura Okręgowa w Warszawie opublikowała we wtorek po południu protokół przesłuchania Barbary Skrzypek.

Politycy PiS, w tym Kaczyński, uważają, że jest związek między tym przesłuchaniem a śmiercią Skrzypek. Argumentowali, że skarżyła się ona na kłopoty ze zdrowiem, a w przesłuchaniu nie mógł wziąć udziału jej pełnomocnik. Prokurator Ewa Wrzosek w poniedziałek zapewniła, że Barbara Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali uwag co do przebiegu przesłuchania i że odbyło się ono w przyjaznej atmosferze.

Wrzosek zapowiedziała także kroki prawne wobec osób kierujących wobec niej groźby karalne i sugerujących, że między przesłuchaniem a śmiercią Barbary Skrzypek zachodzi związek przyczynowo-skutkowy.