Gowin: na uniwersytetach nasila się ideologiczna cenzura

Jarosław Gowin chce powołać komisję, która będzie broniła wolności słowa na uczelniach. - Tam, gdzie się knebluje usta, kończy się prawda. Za dobrze pamiętam czasy komunizmu, żeby na to pozwolić – tłumaczy wicepremier i minister nauki. Zapewnia, że dotyczy to wszystkich poglądów.

- Nasze reformy miały poszerzyć autonomię uczelni i tak się stało. Jest ona jednak wykorzystywana, by ograniczać wolność wewnątrz uczelni – uważa Jarosław Gowin, prezes wchodzącej w skład rządzącej Zjednoczonej Prawicy partii Porozumienie, wicepremier i minister nauki.

- Uniwersytet to powinna być agora, gdzie swobodnie ścierają się różne poglądy, przy zachowaniu ich naukowego charakteru. Tymczasem nasila się tam ideologiczna cenzura – mówi Gowin.

Gowin jako przykład podaje historię prof. Ewy Budzyńskiej, socjolożki z Uniwersytetu Śląskiego. Po wniosku studentów, którzy wytykali jej homofobię i nietolerancję, wykładowczynię chciał ukarać rzecznik dyscyplinarny. Ocenił, że "formułowała wypowiedzi w oparciu o własny, narzucany studentom, światopogląd o charakterze wartościującym". We wniosku studenci zgłosili między innymi, że podczas zajęć mówiła, iż rodzina to komórka społeczeństwa oparta na związku kobiety i mężczyzny.

W czwartek projekt przedstawił dziennikarzom. - Pani profesor mówiła między innymi, że trzonem rodziny jest małżeństwo, a istota w łonie kobiety to dziecko. To poglądy, z którymi można dyskutować. Ale nie może być tak, że komuś, kto je wyraża, zamyka się usta – argumentował Gowin.

Projekt zakłada m.in. utworzenie komisji do spraw wolności w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. W jej skład ma wejść dziewięć osób: czterech powoła minister, pozostałych przedstawiciele Parlamentu Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kadencja komisji ma trwać pięć lat, a praca pierwszego zespołu rozpocznie się 1 października 2020 r.

Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, student i doktorat, którego "wolności zostały zagrożone lub naruszone, może zwrócić się do komisji z wnioskiem o przedstawienie rekomendacji w jego sprawie". W praktyce może to dotyczyć np. wykładów, których odwołania domaga się jakaś część społeczności akademickiej czy postępowań dyscyplinarnych takich, jak w przypadku prof. Budzyńskiej.

- To wstydliwe, że takie regulacje w ogóle muszą być wprowadzane. Etos i tradycja uczelni powinny być gwarancją wolności, ale tak się nie dzieje. Mamy do czynienia z agresją ideologiczną i dlatego rozwiązania ustawowe są potrzebne - twierdzi Gowin. Zapewnia, że dotyczy to wszystkich poglądów. - Już wcześniej mówiłem, że będę bronił również tych, którzy zajmują się na przykład gender studies - twierdzi.