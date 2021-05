"Skoro opozycja ma większość w Senacie, musimy znaleźć kandydata, który ma szanse na poparcie opozycji"

- Jesteśmy w takiej sytuacji, którą już wcześniej analizowaliśmy, ponieważ ta kandydatura jest nam znana i wkrótce będziemy rozstrzygać, jak do tej propozycji, bo tak to odbieram, podejść - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do kandydatury Wiącka.

- Cieszę się, że jesteśmy coraz bliżej wypracowania konsensusu, ponieważ te dwie kandydatury są dużo bardziej akceptowalne dla szerokiego spektrum różnych partii, a o to chyba chodzi wszystkim. Były wcześniej głosowane różne kandydatury. Jedne przepadały już na etapie głosowania sejmowego, inne w Senacie. Uważamy, że mieliśmy bardzo dobrych kandydatów, ale ponieważ sytuacja polityczna ukształtowała się tak, jak to widzimy, to te dwie kandydatury dzisiaj są takimi, które dużo bardziej zbliżają wszystkich - dodał.

Według premiera "dojdzie do pewnego rodzaju ostatecznych wyborów". - Co do tego, w jaki sposób będą głosowali poszczególni posłowie Zjednoczonej Prawicy, to zobaczymy, jeszcze będą podejmowane ostateczne uzgodnienia w ramach naszego szerokiego klubu - powiedział.

- Te dwie kandydatury, które się pojawiły, są kandydaturami dużo bliższymi wszystkim. (…) Myślę, że tutaj dojdziemy do porozumienia. Ja w każdym razie nie widzę żadnych zagrożeń dla funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy i liczę, że przed przerwą letnią będzie można ten temat Rzecznika Praw Obywatelskich ostatecznie rozwiązać - dodał.