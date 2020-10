Gowin: kategorycznie wykluczam jakikolwiek lockdown

We wtorek w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego , z wyjątkiem nowego szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który jest zakażony koronawirusem. Nominację na stanowisko wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii odebrał prezes Porozumienia Jarosław Gowin. We wtorek wieczorem był gościem "Kropki nad i" w TVN24.

Jarosław Gowin odpowiada Piotrowi Dudzie

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, komentując w ubiegłym tygodniu nominację Gowina między innymi na stanowisko ministra pracy mówił, że "dzisiaj ten, który w Platformie (Obywatelskiej) działał i dołożył się do tych umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego, jemu oddaje się tę pracę". - Powiem po związkowemu: to jest tak, jakby napluto komuś w twarz, i Prawo i Sprawiedliwość zrobiło to Solidarności - ocenił Duda.