Emilewicz nie słyszała słów "chamska hołota". Gowin: w ławach rządowych jest słaba akustyka

Gowin: jestem przekonany, że Emilewicz mówiła prawdę

Gowin: nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek podważał wynik wyborów

"Za uczciwość Łukasza Szumowskiego dałbym sobie odciąć rękę"

- Za uczciwość Łukasza Szumowskiego dałbym sobie odciąć rękę, nie mam co do tego żadnych wątpliwości – oświadczył Gowin. Na pytanie, czy podobnie zrobiłby, jeżeli chodzi o Marcina Szumowskiego, brata ministra zdrowia, szef Porozumienia odparł, że "nie jest od tego, żeby wystawiać certyfikaty moralności osobom, których nie zna". - Mogę powiedzieć tylko tyle, że dwa razy: w kwietniu 2016 roku i wiosną 2018 roku złożyłem doniesienia do CBA, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przy przyznawaniu grantów. Tam wśród tych wątpliwych grantów pojawiały się spółki, które, jak się okazało, były powiązane z panem Marcinem Szumowskim – mówił Gowin. Dodał, że "to do CBA, do prokuratury, a potem być może do sądu należy rozstrzygnięcie "po pierwsze, czy doszło do złamania prawa, a po drugie, jeżeli tak, to kto jest za to odpowiedzialny, urzędnicy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy ktoś inny". Szef Porozumienia zapewniał, że minister zdrowia Łukasz Szumowski "nie miał nic wspólnego z przyznawaniem grantów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju". - Ta sprawa była między nami od razu postawiona, przez nas obu, w sposób jasny i trzymaliśmy się tego konsekwentnie – podkreślił Gowin.