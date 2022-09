Gowin: Wątpię, by doszło do zmiany ordynacji wyborczej. Obawia się tego sam Kaczyński

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" lider Porozumienia i były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy był pytany, czy widziałby siebie w przyszłości na przykład w roli ministra w rządzie Tuska. - Dzisiaj to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. Najpierw opozycja musi wygrać wybory, a dopiero potem zastanawiać się nad tym, komu powierzyć jakie stanowisko - stwierdził. - Na pewno mieści mi się w głowie to, że politycy Porozumienia mogą być częścią rządu. Czy ja personalnie, to jest osobna sprawa - dodał.

Gowin ocenił jednocześnie, że szeroka lista opozycji "wymaga karkołomnych wysiłków ze strony wyobraźni". - Jeżeli doszłoby do zmiany ordynacji wyborczej to wtedy tak, opozycja nie będzie miała innego wyjścia, jak utworzyć jedną listę - powiedział.

Dopytywany, czy spodziewa się zmiany ordynacji, odparł, że bardzo w to wątpi. - Z dwóch powodów. Po pierwsze, sądzę, że sam Jarosław Kaczyński obawia się tego rozwiązania, że doprowadzi ono właśnie do jednej wspólnej listy opozycyjnej. Po drugie, sądzę, że nawet gdyby PiS przeforsował to rozwiązanie w Sejmie, odrzucił potem weto senackie, to nie odrzuci już weta prezydenta Dudy. A nie przypuszczam, żeby Andrzej Duda chciał tego typu rozwiązania firmować - dodał.