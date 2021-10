Jarosław Gowin mówił w "Rozmowie Piaseckiego" o swojej relacji z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim po odejściu z rządu. - Nie sądzę, by pan premier Kaczyński mógł żywić jakieś ciepłe uczucia wobec mnie od czasu zablokowania przeze mnie wyborów kopertowych - powiedział.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" był pytany, czy odetchnął po odejściu Jarosława Gowina i czy zgadza się ze stwierdzeniem "Gowin z wozu, koniom lżej" - No tak. To odpowiedni zwrot. Cały rząd odetchnął - odpowiedział prezes PiS.

Gowin o relacji z Kaczyńskim: wiedziałem, że jesteśmy skazani na konflikt na śmierć i życie

We wtorek Jarosław Gowin, prezes Porozumienia, był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Pytany o relacje z Jarosławem Kaczyńskim, odparł, że obaj politycy "kłaniają się sobie, jeżeli się mijają".

- Nie sądzę, by pan premier Kaczyński mógł żywić jakieś ciepłe uczucia wobec mnie od czasu zablokowania przeze mnie wyborów kopertowych. Pamiętam nasze rozmowy sprzed półtora roku. Wiedziałem wtedy, że wcześniej czy później jesteśmy skazani na konflikt na śmierć i życie - dodał Gowin.

Gowin: gdyby zarzuty Banasia się potwierdziły, mielibyśmy do czynienia z atomowym kryzysem państwa

Gość TVN24 komentował też poniedziałkową konferencję szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia . Szef NIK mówił, że ma oświadczenia osób, które miały być nakłaniane do składania fałszywych zeznań przez przedstawicieli prokuratury i służb, i "w zamian za to proponowano im opuszczenie aresztu tymczasowego i oczekiwanie na proces w domu". Zeznania te miały obciążać Banasia i jego rodzinę.

- Banaś wysuwa szokujące zarzuty wobec obozu rządowego. Powinny być one zweryfikowane, ale w tej kadencji nie będą, nie mam co do tego wątpliwości. Oczywiście padnie wniosek o powołanie komisji śledczej, ale zostanie odrzucony przez PiS. Pozostaniemy w mgle niedomówień - powiedział Gowin.