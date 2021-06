"Ci, którzy chcą nas wypchnąć z obozu rządowego, fundują Polakom okres niestabilności, szkodzą krajowi"

Nie ma żadnego powodu, żebyśmy wychodzili ze Zjednoczonej Prawicy. To, że jesteśmy wypychani, to osobna sprawa - powiedział szef Porozumienia, wicepremier Jarosław Gowin. Komentował też odejście Zbigniewa Girzyńskiego i innych posłów z klubu PiS. Jego zdaniem powodem było "za mało wzajemnego szacunku, za mało rozmów, za dużo odgórnych, niekonsultowanych decyzji".

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska oraz Arkadiusz Czartoryski opuścili klub Prawa i Sprawiedliwości i złożyli w Sejmie dokumenty do rejestracji własnego koła poselskiego o nazwie "Wybór Polska". Oznacza to formalną utratę większości sejmowej, bo klub PiS będzie teraz liczył 229 posłów.

"Bez nas nie da się zbudować stabilnego rządu"

Gowin odniósł się także do słów rzeczniczki PiS Anity Czerwińskiej, która powiedziała, że "nagła decyzja w przypadku posła Girzyńskiego ma związek ze sprawą, która była parę dni temu szeroko komentowana". - Chodzi o to, co wydarzyło się w biurze Adama Hofmana. Jak państwo wiedzą, nie jest tajemnicą, że panowie są w relacjach towarzyskich czy wcześniej zawodowych - powiedziała. Hofman to były rzecznik PiS, aktualnie związany z agencją PR-ową R4S. Media w tym tygodniu donosiły o tym, że funkcjonariusze CBA weszli do biura R4S.