Jarosław Gowin o "korupcji politycznej" wśród swoich posłów. "Oferuje się stanowiska ministerialne"

Jarosław Gowin został we wtorek odwołany z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Reakcja ze strony Porozumienia nadeszła w środę rano. Wicerzecznik tej partii Jan Strzeżek poinformował, że to koniec obecności Porozumienia w koalicji rządowej. W ciągu dnia dymisję złożyli kolejno wiceministrowie Marcin Ociepa, Iwona Michałek, Wojciech Murdzek i Grzegorz Piechowiak.

Gowin o "bardzo atrakcyjnych politycznych propozycjach handlowych"

Jarosław Gowin w radiu RMF FM przyznał, że środowe posiedzenie w Sejmie i głosowanie w sprawie lex anty-TVN to "dzień próby charakterów, przede wszystkim charakterów polityków Porozumienia". - To jest także dzień próby patriotyzmu posłów, dlatego że jeżeli przegłosowane zostanie lex TVN, to ta ustawa będzie niezwykle szkodliwa dla Polski i konsekwencje będą naprawdę opłakane - ocenił.