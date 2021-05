Gowin o słowach Kaczyńskiego. "Wymagałoby to nowej umowy koalicyjnej"

Jeśli ktoś miałby przystępować do koalicji rządowej, to wymagałoby to nowej umowy koalicyjnej. Nie wykluczam, że będzie inicjatywa podpisania takiej nowej umowy koalicyjnej - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Wymagałoby to nowej umowy koalicyjnej"

- Jeśli ktoś miałby przystępować do koalicji rządowej, jakieś nowe ugrupowanie (...), to wymagałoby to nowej umowy koalicyjnej. Nie wykluczam, że będzie inicjatywa podpisania takiej nowej umowy koalicyjnej. Dopóki takiej inicjatywy nie ma, trudno mi się do tego odnosić - powiedział gość TVN24.