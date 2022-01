Jarosław Gowin o depresji: miałem poczucie, że mam obowiązek o tym powiedzieć

Jarosław Gowin przyznał w "Kropce nad i", że opowiedzenie o depresji "i było trudne, i nie było". - Było, bo trzeba się przyznać do własnej słabości, trzeba zrezygnować z fałszywie pojętej dumy - wyjaśniał lider Porozumienia. - Ale z drugiej strony miałem poczucie, że mam obowiązek powiedzieć o tym po to, by depresja przestała być chorobą, która jest czymś w rodzaju tabu - dodał.