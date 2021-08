Premier zwrócił się do prezydenta o odwołanie Jarosława Gowina z rządu. Spychalski: zmiany bez zbędnej zwłoki

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii - przekazał na popołudniowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller.

We wtorek po godzinie 18 na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

Błażej Spychalski: zmiany w rządzie bez zbędnej zwłoki

"Dysponentem składu Rady Ministrów jest Prezes Rady Ministrów, zgodnie z polską konstytucją prezydent dokonuje zmian w rządzie na wniosek premiera. Oczywiście takie zmiany, o które prosi pan premier zostaną dokonane, o tym kiedy to się stanie, będzie informowała Kancelaria" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Błażej Spychalski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Zaznaczył, że "będzie to bez zbędnej zwłoki, jak to zwykle przy takich wnioskach".

Mueller o "nierzetelnych działaniach" Gowina

Rzecznik rządu dodał, że to Jarosław Gowin oraz członkowie Porozumienia pracowali w "niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali nierzetelne działania dotyczące reformy podatkowej".

W związku ze wskazanymi wątpliwościami premier - jak dodał Mueller - podjął decyzję o dymisji Jarosława Gowina. - Ze względu na te wszystkie przesłanki pan premier Mateusz Morawiecki zwrócił się dzisiaj do pana prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii - poinformował rzecznik rządu.

Mueller: obowiązki Gowina przejmie premier

Zgodnie z ustawą o Radzie Ministrów w przypadku odwołania kogoś z funkcji ministra jego obowiązki wykonuje premier - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller, pytany o to, czy ktoś zastąpi w rządzie wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Rzecznik rządu: zapraszamy do współpracy wszystkich posłów chcących budować Polski Ład

Jednocześnie Mueller zachęcał do współpracy posłów Porozumienia, którzy chcą dalej budować program Zjednoczonej Prawicy. - Tych wszystkich posłów, którzy chcą z nami budować ten program, bez względu na barwy polityczne, ale przede wszystkim tych, którzy są w Zjednoczonej Prawicy, nadal zapraszamy do kontynuowania tej pracy - podkreślił Mueller.

Dodał, że posłowie będą "decydować we własnym zakresie" czy decydują się na to, by kontynuować realizację "bardzo ważnego planu, jakim jest Polski Ład".