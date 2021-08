Gowin: ta dymisja jest zerwaniem koalicji rządowej i de facto końcem Zjednoczonej Prawicy

Jarosław Gowin, odnosząc się do tego, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta o odwołanie go z rządu, przekazał, że "jutro zarząd Porozumienia podejmie decyzję, co dalej z obecnością Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy". Dodał jednak, że "ta dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i de facto końcem Zjednoczonej Prawicy".