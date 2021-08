Sroka: to historyczna chwila, w której Jarosław Gowin dowiedział się z TVN24, że został zdymisjonowany

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował we wtorek, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i szefa MRPiT. Lider Porozumienia swoją dymisję określił jako koniec koalicji rządzącej - Zjednoczonej Prawicy.

Magdalena Sroka: Jarosław Gowin dowiedział się z TVN24, że został zdymisjonowany

- To na pewno historyczna chwila, w której Jarosław Gowin w dniu protestów w całej Polsce, dowiedział się z TVN24, że został zdymisjonowany - komentowała w "Faktach po Faktach" Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia. Oceniła, że to "świadczy przede wszystkim o tym, że PiS nie potrafi prowadzić dialogu". - PiS właśnie zakończył projekt, jakim jest Zjednoczona Prawica. I to jest dzień, który - oprócz tego, że dla państwa stacji będzie dniem historycznym - dla nas rozpoczyna nową historię - mówiła. Pytana o to, czy jest pewna o jedność w Porozumieniu, odparła, że "nie wyobraża sobie innej sytuacji". - Przed chwilą odbyła się konferencja Porozumienia i tam stanęliśmy wszyscy. Wszyscy będziemy również rozmawiać o tej całej sytuacji. Z deklaracji moich koleżanek i kolegów wynika jasno, chcą zostać przy Jarosławie Gowinie - przekonywała.