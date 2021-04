Gdyby "przesunąć wybory o dwa lata". Gowin cofa się o rok, pisze o "standardach demokracji" i pandemii

"Dokładnie rok temu w proteście przeciw źle przygotowanym wyborom korespondencyjnym podałem się do dymisji. Dzięki temu i dzięki odwadze posłów Porozumienia udało się zapobiec kompromitacji państwa i doprowadzić do zgodnego ze standardami demokracji wyboru Prezydenta RP" - napisał we wtorek na Twitterze wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.