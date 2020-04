"Nie zgadzam się z tym, co robi polska klasa polityczna"

Gowin: 10 maja nie będzie wyborów

Pytany o swoje działanie w "Faktach po Faktach" Gowin powiedział, że nie zgadza się z tym, "co robi polska klasa polityczna". - Nie zgadzam się z tym, że ciągle zajmuje się sprawą wyborów. Ten termin wyborów już dawno powinien być odsunięty. Nie przekonałem do tego naszych koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości, nie przekonałem do tego opozycji, w konsekwencji podałem się do dymisji - mówił.