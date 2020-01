"To jest Krajowa Rada Sądownictwa: z rządem zgadza się zawsze, z Sądem Najwyższym nigdy"

Przyjmujemy uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego do wiadomości, reagujemy na nią, występując do Trybunału Konstytucyjnego z naszym wnioskiem - powiedział w "Kropce nad i" zastępca rzecznika prasowego nowej KRS Jarosław Dudzicz. Rada wniosła o zbadanie konstytucyjności przepisów, na podstawie których uchwała została podjęta. Dudzicz przekonywał, że "czym innym jest niezgadzanie się z wyrokiem, a czym innym jest jego nieakceptowanie". Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ocenił, że KRS "z rządem zgadza się zawsze, z Sądem Najwyższym nigdy".

W piątek nowa, wybrana przez polityków Krajowa Rada Sądownictwa, w związku z uchwałą trzech izb Sądu Najwyższego w sprawie sędziów wskazanych przez tę Radę , stwierdziła między innymi, że sędzia nie może powstrzymać się od orzekania, chyba że usunięto go z zawodu lub zawieszono.

KRS ponadto skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym. Wniosła też o zabezpieczenie poprzez stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały trzech izb SN do rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

"Przyjmujemy uchwałę do wiadomości, reagujemy na nią"

Zastępca rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa Jarosław Dudzicz podkreślił w "Kropce nad i", że Rada ma "zastrzeżenia do tej uchwały". Wskazywał między innymi, że powinna ona zapaść przy pełnym składzie Sądu Najwyższego. Zapewnił jednak, że nie podważa tej uchwały.

- Przyjmujemy uchwałę do wiadomości, reagujemy na nią, występując do Trybunału Konstytucyjnego z naszym wnioskiem, dlatego że nie zgadzamy się z wymową tej uchwały - powiedział. Ocenił, że KRS może się z tym nie zgadzać. - Czym innym jest niezgadzanie się z wyrokiem, a czym innym jest jego nieakceptowanie. To są dwie różne sprawy - dodał.