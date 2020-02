Dwie listy do KRS, podobna kolejność podpisów. Dudzicz: tu nie ma nic niezwykłego

Sędzia Jarosław Dudzicz na swojej liście poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa na jednym z arkuszy zebrał podobną kolejność podpisów, co inny kandydat, Jędrzej Kondek. - Być może były osoby, które prosiły te same osoby o poparcie dla jednego sędziego i dla drugiego - odpowiadał, pytany o ten zbieg okoliczności.

Jeden z arkuszy, na którym widnieje nazwisko Dudzicza, w nagłówku dodrukowane jest inną czcionką. To właśnie na tym arkuszu widnieją podpisy sędziów z Krakowa, ułożone w tej kolejności, jak na liście poparcia innego kandydata do nowej Krajowej Rady Sądownictwa - Jędrzeja Kondka .

Obaj sędziowie odpowiadają: nie wiem

Jarosław Dudzicz w rozmowie z reporterką TVN24 przyznał, że nie wie, jak do tego doszło. - Nie wiem, kto zbierał podpisy dla sędziego Jędrzeja Kondka, to już trzeba go o to zapytać - powiedział.