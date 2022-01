Kuria chciała sprawdzenia orientacji ofiary księdza pedofila. "Przepraszamy Pana Janusza oraz wszystkie osoby zgorszone"

czytaj dalej

Słyszymy głośno wojenne bębny, a retoryka stała się dość przeraźliwa - powiedział ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter, nawiązując do napiętej sytuacji wokół Ukrainy i zgromadzonych rosyjskich wojsk przy granicy z tym krajem. - Stoimy w obliczu poważnego kryzysu bezpieczeństwa w Europie i chcemy go rozwiązać w drodze dyplomacji, ale mamy też wiele wątpliwości co do intencji Rosji - zapewnił.