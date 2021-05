"Uważam, że kardynał też powinien wytłumaczyć się ze swoich grzechów"

Poczułem jakąś wewnętrzną ulgę, że oto po wielu latach jakaś namiastka sprawiedliwości go dosięgła - mówił w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 w niedzielę Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila Jana Wodniaka. Komentował karę od Watykanu dla biskupa Tadeusza Rakoczego, któremu bezskutecznie zgłaszał sprawę wykorzystującego go duchownego. Odniósł się też do kwestii odpowiedzialności kardynała Stanisława Dziwisza.