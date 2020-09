Kowalski: Koalicja trwa. Solidarna Polska jest najbardziej lojalnym partnerem

Kowalski: Solidarna Polska jest lojalnym partnerem

- Kiedy rozmawiamy z naszymi wyborcami, to jest jeden wspólny mianownik: nikt nie chce powrotu Platformy Obywatelskiej i PSL do władzy - stwierdził. Dodał przy tym, że nie wierzy w przedterminowe wybory. - Przyśpieszone wybory to byłaby perspektywa oddania władzy Platformie Obywatelskiej - stwierdził. Dopytywany, czy chodzi mu w tym kontekście o to, że PiS przegra wybory, Kowalski tłumaczył to pytaniem: "jak wytłumaczyć milionom Polaków, że z powodu drobnych różnic programowych Zjednoczona Prawica nie jest w stanie reformować państwa".