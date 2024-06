Kłótnia z Kołodziejczakiem. "Janusz, do pracy!"

- Jakby Lech Kaczyński żył, nigdy by na to nie pozwolił - powiedział Kołodziejczak. - Na co? - zareagował Kowalski. - Upokarzacie polską wieś. W grobie się przewraca Lech Kaczyński. Do roboty i się zamknij człowieku. - Dlaczego wspierasz Tuska? Ty walczysz o miejsce na liście Platformy Obywatelskiej! - Janusz, do pracy! - Do pracy, właśnie Kołodziejczak. Dlaczego Agrounia jest cicho, jak zabierają pieniądze? Bronić polskiego interesu w Senacie!