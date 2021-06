Posłowie KO: były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński ma zostać ministrem do spraw cyfryzacji

Janusz Cieszyński wraca do rządu - podali posłowie Koalicji Obywatelskiej. Ma objąć stanowisko w kancelarii premiera. Po rezygnacji z pracy w resorcie zdrowia Cieszyński został wiceprezydentem Chełma. Urząd Miasta potwierdził już, że przestanie on pełnić tę funkcję w przyszłym tygodniu. - Nie dziwi nas to dlatego, że pan Cieszyński za dużo wie. PiS wszystkich tych, którzy wiedzą za dużo, chroni i awansuje - powiedział poseł Dariusz Joński.