Nowa praca byłego wiceministra. Urząd miasta zabrał głos

Były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, który był między innymi odpowiedzialny za zakupy dla służby zdrowia podczas pierwszej fali pandemii, został w poniedziałek powołany na stanowisko wiceprezydenta Chełma (Lubelskie). Urząd Miasta przekazał, że do zadań Cieszyńskiego będzie należeć między innymi "wdrożenie projektu cyfryzacji" magistratu oraz koordynacja miejskiej strategii walki z COVID-19.

Do zadań Cieszyńskiego należeć będzie również "wdrożenie projektu cyfryzacji Urzędu Miasta, koordynacja projektu budowy Medycznego Miasteczka oraz współtworzonej przez siebie miejskiej strategii walki z COVID-19, a także współpraca z Kancelarią Premiera i administracją rządową".

Zaprezentował założenia miejskiej strategii walki z COVID-19

W miniony piątek Cieszyński, przedstawiony jako pełnomocnik prezydenta Chełma, zaprezentował wraz z Banaszkiem założenia miejskiej strategii walki z COVID-19. Przewiduje ona między innymi zwiększenia dostępu mieszkańców do testów wykrywających koronawirusa.

Odpowiedzialny za zakupy w pierwszej fali pandemii COVID-19

Janusz Cieszyński jako wiceminister zdrowia odpowiedzialny był za wszystkie zakupy, których ministerstwo dokonywało wraz z nadejściem pandemii. Osobiście akceptował wszystkie decyzje, żeby zdjąć ewentualną odpowiedzialność z urzędników Ministerstwa Zdrowia. Wkrótce okazało się, że to on podpisał umowy ze spółkami powiązanymi z instruktorem narciarstwa Łukasza Szumowskiego. Kupione w ten sposób maseczki nie spełniały żadnych norm, ministerstwo do dziś nie odzyskało ponad 5 mln złotych za wadliwy sprzęt.